Silvio Waisbord: O discurso de ódio está em todo o lado

As redes sociais funcionam como câmaras de eco de tendências populistas, são coniventes com a indústria de mentiras e têm uma enorme responsabilidade na disseminação do ódio, diz Silvio Waisbord, professor na The School of Media and Public Affairs (SMPA), da Universidade George Washington, e especialista na relação entre média e política.