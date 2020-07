Sofia de Almeida: Somos todos seres humanos e este vírus veio mostrar isso

É um olhar sobre a falta de escolhas de quem procura a quimera da Europa e tantas vezes encontra a desilusão, mas também o sublinhar do poder feminino no impulso de mudança. Sofia de Almeida foi ao terreno e recolheu mais de duas dezenas de testemunhos para escrever "Políticas, Instituições e Percursos Migratórios de Mulheres e Meninas Refugiadas em Portugal e Dinamarca", tese de doutoramento em sociologia que defendeu no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa. Com 44 anos, a investigadora foi designer e jornalista, antes de chegar às Nações Unidas, há 10 anos, e tornar-se consultora de comunicação para o desenvolvimento. Defende uma maior articulação entre a teoria e a prática e diz que em Portugal faltam mediadores interculturais e um ensino estruturado da língua.







Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;