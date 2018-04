Susana Gaspar: O Brexit foi, para mim, uma facada nas costas

A soprano portuguesa Susana Gaspar vive em Londres, estudou na Guildhall School of Music and Drama (GSMD), passou pelo The National Opera Studio e integrou o programa de jovens artistas da Royal Opera House. Este sábado, vai estar no CCB, com a ópera “Gianni Schicchi”, para celebrar “Os Dias da Música”, que ela descreve como um encontro de amigos.