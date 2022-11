Uma aventura com os Beatles

Partilhar artigo



Não sei se comece pelo Paul, se pelo John. Se calhar começo por The Beatles. Todos. Os píncaros da fama de 1963 já iam no zénite. O Papa Paulo VI sucedera a esse poço de bondade que foi o conciliar João XXIII e as miúdas inglesas, longe do meu saudoso catolicismo desse tempo, pensavam que se tinha havido um Papa John e outro Paul, seria natural e legítimo que o próximo se chamasse Ringo.



Circunlóquios à...