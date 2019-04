Uma dose de patriotismo e o despudor de Moro

Pode até ser provincianismo mas não deixa de ser assinalável que Warren Buffett, o afamado oráculo de Omaha, tenha escolhido um português, Miguel Patrício, para tentar dar a volta à Kraft Heinz. Mário Centeno tinha avisado que o Programa de Estabilidade não era um programa eleitoral. Duas semanas depois fez campanha política, no Parlamento, com o mesmo Programa de Estabilidade. Sérgio Moro não pode (nem deve) condenar alguém antes de julgamento. O ministro brasileiro da Justiça deu um tiro no pé.