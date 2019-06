Uma vitória que tira glória e o herói que afinal é vilão

O Benfica vai vender João Félix por 120 milhões de euros e entra direto para o quatro lugar no "ranking" dos clubes que protagonizaram as transferências mais caras. Em contrapartida, fica mais longe o sonho de ter, em campo, a glória de uma vitória europeia. Rui Pinto, afinal, não terá sido apenas um D. Quixote que quis lutar pela verdade desportiva. Terá acedido a emails de procuradores e da Administração Interna, circunstância que coloca em causa a segurança do Estado. Angela Gulbenkian foi alguém que se quis passar pelo que não é e foi agora alvo de um mandado de detenção europeu.