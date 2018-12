Vasco Araújo: “Nós somos a memória de um passado”

Vasco Araújo é um dos mais interessantes artistas da sua geração, pela forma como desmonta mecanismos que nos habituámos a não questionar. É também um dos mais prolíficos, produzindo exposições, livros, e colaborando em produções de teatro. Acaba de lançar um livro, que parte da exposição que tem neste momento em Lovaina, onde olha para a arte do passado e a cruza com a do presente.