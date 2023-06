Victoria Belim: “O legado soviético continua a ser um trauma e um tabu”

“Chorar um lugar é ainda mais difícil do que chorar uma pessoa. Perder um ente querido é uma parte trágica mas inevitável da experiência humana, mas a guerra não o é”, realça a escritora Victoria (Frolova) Belim no livro “A Casa dos Galos - A história de uma família ucraniana”. Esta é a sua história e é também a história de um país. Victoria viveu em Kiev até aos 15 anos, foi depois para os Estados Unidos e mora hoje em Bruxelas. Em 2014, voltou à Ucrânia, redescobriu o seu país e também o seu lugar. Interrompeu o “silêncio do passado” e escreveu esta obra-testemunha. Assina com o apelido da sua bisavó Asya e dedica o livro à avó Valentina. Este é também um tributo às mulheres enquanto guardiãs de memórias.