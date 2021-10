Voltar ao campo e viver em comunidade

Foto em cima: Manuel Moura, Maria Antónia Torres e João Vieira Gomes, da ECG-Cooperativa Cultural CRL, em Pousada, Braga.

Um dia, José Fernandes vai regressar ao campo e viver em comunidade numa aldeia autossuficiente, com agricultura e floresta. Esse dia, se tudo correr bem, está mais perto do que longe. A cooperativa HabitaRegen, em que é cooperador e ocupa um cargo de direção, espera entregar em 2026 as casas do empreendimento que está a desenvolver na Abrigada, concelho de Alenquer, para uma centena de famílias, que é pioneiro, em Portugal, na aplicação do conceito de "cohousing".