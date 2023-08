Hoko em Braga promete viagem de sabores

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Yang Qi cresceu no restaurante dos seus pais em Famalicão. O chef, hoje com 29 anos, passava a maior parte do tempo entre a escola e o local de trabalho da sua família e confessa que "a casa sempre foi só para dormir". Garante que o restaurante é o seu "habitat natural" e o sítio onde se sente "melhor e feliz". Abriu recentemente o espaço Hoko, em Braga, que tem como base a gastronomia japonesa. Já tinha criado o Mikado em Famalicão, o Shari ...