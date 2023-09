A origem da guerra e os titãs da História

O trabalho de Jane Goodall com os chimpanzés foi essencial para nos tirar a inocência sobre a nossa própria inocência









"A mais breve história da guerra" insere-se no contínuo filão dos livros intitulados "histórias breves" de qualquer coisa (geralmente de um país) ou "pequenas histórias" também de qualquer coisa (geralmente do mundo). São livros mais pequenos e baratos para os novos leitores do século, mais apressados e impacientes.



Ainda agora saiu "A mais breve história da Ucrânia", de José Milhazes, que já tinha ...