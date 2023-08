A velha história das fronteiras

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Podemos inserir este "O poder das fronteiras" na mesma linha de livros como o "Prisioneiros da Geografia", o "bestseller" internacional de 2015 de Tim Marshall que analisava como a história do mundo, das nações e das guerras sempre foi condicionada, em vários pontos do globo, pelo tipo de território ou clima. Um dos conflitos em análise era por exemplo a anexação do Tibete pela China, motivada à altura pela posição geográ...