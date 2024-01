Libertem o Valter

Partilhar artigo



Tenho-o dito em círculos sociais e provavelmente já o disse também aqui: a melhor literatura portuguesa da última década está no rap e no hip-hop, nessas letras que têm mais imprevisibilidade, dureza, contemporaneidade, pertinência e maturidade do que praticamente tudo o que se anda a escrever. É por isso que hoje percebo mais por que é que um cantor, Bob Dylan, recebeu o Nobel da Literatura.



Vem isto a propósito ...