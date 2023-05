O lucro e o ambiente estão de relações cortadas

O autor convida o leitor a questionar a moralidade do capitalismo e o impacte deste no meio ambiente









Mark Stoll é professor de História na Texas Tech University, com especial interesse em História Ambiental e História das Religiões, áreas sobre as quais tem publicado. É também editor e autor de ensaios nas últimas três décadas. Entre as várias línguas que domina – a avaliar pelo seu currículo oficial – está o português, ainda que no capítulo onde aborda os Descobrimentos ...