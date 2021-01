Se eu não vendo, eles também não podem vender

No país dos queixinhas, salvou-se o vinho. Ao contrário dos livros, continuam a vender-se nos hipermercados. Ainda bem que não se brinca com (todas as) coisas sérias.

Se eu não vendo, eles também não podem vender









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.