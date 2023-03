Três histórias absurdas de Kafka

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Escritas na idade de ouro de Kafka, na década de 1910, estas três histórias são um legado precioso do absurdo e insólito mundo do grande escritor checo. Embora tenham sido publicadas em anos diferentes, Kafka tinha a intenção de as juntar num único volume, a que chamaria "Punições", ainda que tal não signifique que tenham propriamente uma unidade temática e formal entre elas.