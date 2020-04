Paulo Macedo: Uma história de propósito e perseverança

The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy

*Vide Luís de Camões "Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades" ou Bob Dylan, "The Times They are a Changing" ou Scorpions, "The Winds of Change".

Como gestor, aprendi que há uma cultura nas organizações que explica as razões pelas quais, muitas vezes, é ou não possível cumprir objetivos e mudanças, sendo a nossa responsabilidade a de interiorizar que o mundo, a tecnologia, os modelos de negócio e as necessidades e preferência dos consumidores mudaram inexoravelmente. Fazer com que, perante um desafio, o colaborador se foque no propósito e na solução, e não no problema ou apenas nos meios para a entrega, é essencial.Este livro acompanha-me há mais de 20 anos como gestor de empresas, sempre complementando o que acredito, que os sucessos são das equipas, mas que elas têm de ter o compromisso, o talento e o "fazer a diferença" de cada um.No seu livro, escrito em 1899, o autor elegeu o propósito e a perseverança como as maiores e as mais esquecidas das virtudes. A história é das mais simples que já li. Em 1898, durante a guerra entre Espanha e os EUA, pela disputa de Cuba, o Presidente americano escreveu uma carta a um general, chamado Garcia, cujo paradeiro na ilha era desconhecido. Alguém lembrou o Presidente americano que se existia alguém que conseguiria entregar a carta, seria um homem chamado Rowan e o Presidente deu-lhe a missão. Talvez a parte da narrativa que marca a história de todo o livro se resuma em três linhas: "… este homem, Rowan, tomou a carta, meteu-a num invólucro impermeável, amarrou-a sobre o peito, e, após quatro dias, saltou, de um barco sem coberta, alta noite, nas costas de Cuba; de como se embrenhou no sertão, para depois de três semanas, surgir do outro lado da ilha, tendo atravessado a pé um país hostil e entregando a carta a Garcia".O que aconteceu na Caixa desde 2017 é amplamente conhecido. Em 2020, ano do fim do plano, a pandemia mudou o mundo. Teremos de entregar outra Carta a Garcia. Mas afinal, o que é a vida senão em recomeço e uma constante entrega?