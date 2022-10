Portos sefarditas

Partilhar artigo



Apesar da longa história do judaísmo em Portugal, o vinho kosher (permitido pelas leis judaicas) quase não existe no país. A exceção passa pelos vinhos Quevedo, produzidos em São João da Pesqueira, no Douro, por uma família ligada à vinicultura há várias gerações.



Depois de ter trabalhado na banca em Lisboa, Genebra e Madrid, Oscar Quevedo regressou a São João da Pesqueira em ...