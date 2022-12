Orgulho e preconceito

Partilhar artigo



Entre o orgulho dos produtores da região dos verdes e o preconceito generalizado sobre o tipo de vinho, há um caminho longo que o produtor, enólogo e gestor João Matos identifica. Não tem dúvidas de que os vinhos verdes estão "na região com maior potencial em Portugal". No que diz respeito à perceção, o produtor salienta que "as novas gerações de consumidores já não têm a ideia preconcebida ...