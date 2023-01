Garrafeira espanhola abre online em Portugal

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A garrafeira Lavinia abriu uma loja online em Portugal com uma oferta acima das 2.500 referências de mais 20 países, onde constam também marcas de vinho portuguesas. O diretor da Lavinia em Espanha, Juan Manuel Bellver, explica que uma das razões por que abriu uma loja no nosso país foi por ter identificado que "os consumidores portugueses compravam vinho da Lavinia Espanha", apesar de a loja no país vizinho nunca ter feito uma aposta no mercado portuguê...