Cartão-de-visita dos vinhos tranquilos

A Quinta do Ventozelo lançou este mês o monocasta Tinto Cão. Um vinho de 2018 que se junta a um portefólio de tintos, brancos, rosés e vinhos do Porto. São cerca de 200 hectares de vinha de uma quinta com referências históricas desde 1288

