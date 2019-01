O projeto dos malucos deu certo (versão 1)

O lançamento de primeiras pedras é um ato chato, mas no caso da Azores Wine Company a coisa muda de figura porque três tipos com visão fazem história na mais irracional região vitícola nacional. Se na velha adega que parece um depósito de inox nascem vinhos extraordinários, não conseguimos sequer imaginar o que farão António Maçanita, Paulo Machado e Filipe Rocha no novo projeto no Pico.