O vinho também se faz vegan

Para quem conhece os vinhos de Monção e Melgaço, a palavra soalheiro não significa apenas bom tempo ou ensolarado. É o nome da quinta que desde 1974 produz a casta Alvarinho, identificada com a região e que se tem tornado cada vez mais conhecida. Tal como na maioria do território dos "verdes", as vinhas de Melgaço estavam plantadas nas bordaduras dos campos de cereais, mas João António Cerdeira decidiu quebrar a tradiçã...