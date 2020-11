Agitação marítima: Alerta amarelo para seis distritos do continente e laranja para a Madeira

Seis distritos de Portugal continental vão estar no domingo em aviso amarelo e parte do Arquipélago da Madeira em laranja, devido à agitação marítima, divulgou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este sábado, 28 de outubro.

Em território continental estão em causa os distritos de Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, segundo adianta o IPMA, em comunicado.





O aviso do IMPA diz respeito ao período entre as 12 e as 21 horas de domingo, estando previstas ondas de noroeste com quatro metros de altura.





Relativamente ao Arquipélago da Madeira foi emitido para domingo um aviso laranja para a costa norte da ilha da Madeira, prevendo-se a possibilidade de formação de ondas que podem atingir os 12 metros de altura.

Em aviso laranja estará também no domingo a ilha de Porto Santo.





Este aviso vigorará entre as 15 horas de domingo e as 9 horas de segunda-feira.