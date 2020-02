Bezos cria fundo de 10 mil milhões de dólares para combater alterações climáticas

Jeff Bezos anunciou que vai aplicar 10 mil milhões de dólares na criação de um fundo para combater as alterações climáticas.

Jeff Bezos anunciou esta segunda-feira que vai aplicar 10 mil milhões de dólares na criação de um fundo para combater as alterações climáticas. O CEO da Amazon e homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 130 mil milhões de dólares, fez o anúncio através da rede social Instagram.