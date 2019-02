Bilhetes para ver Al Gore no Porto custam 270 euros

Os bilhetes para assistir à segunda edição da cimeira do Porto sobre alterações climáticas, na tarde de 7 de março, têm um preço de pré-venda de 270 euros até duas semanas antes da realização do evento que irá trazer à cidade Invicta o antigo vice-presidente dos Estados Unidos da América, Al Gore, que há uma década recebeu o Nobel da Paz.

Segundo a informação disponibilizada pela organização, a cargo do grupo Fladgate (detém as marcas de vinho do Porto Taylor’s, Croft e Fonseca), após o dia 22 de fevereiro o ingresso na iniciativa, agendada para a Alfândega do Porto e com lotação limitada, passará a custar 335 euros. Na primeira edição, em julho de 2018, Barack Obama veio ao Porto pedir às empresas para mostrarem os custos das alterações climáticas.

Em março de 2019, o Porto vai voltar a ser o epicentro do debate sobre as alterações climáticas, desta vez focado nos desafios que o clima representa para a indústria do vinho. Além do democrata que acompanhou Bill Clinton na Casa Branca nos anos 1990 e que em 2000 foi derrotado por George W. Bush na corrida à Presidência, tornando-se depois um dos mais conhecidos ativistas na área da ecologia, estão confirmadas outras figuras de relevo no encontro que vai encerrar a "Climate Change Leadership".

É o caso de Afroz Shah, um advogado indiano que liderou a maior limpeza ocorrida numa praia a nível mundial – em 86 semanas foram retiradas 5.000 toneladas de lixo de uma praia na região de Bombaim –, da diretora-geral para a Europa da World Wide Fund for Nature (WWF) ou do sueco Kaj Török, que vai explicar como a cadeia de restaurantes Max Burgers reduziu a pegada ecológica de cada hambúrguer através do projeto "The world’s first climate-positive burgers".

"A Porto Summit pretende demonstrar que todos podemos contribuir e fazer mais no âmbito do combate às alterações climáticas. Teremos no Porto cinco oradores speakers que representam diferentes níveis de intervenção na sociedade e que são excelentes exemplos a seguir e que nos devem inspirar, quer no foro pessoal quer no profissional, a travar aquele que é um dos maiores desafios que enfrentamos", sublinhou Adrian Bridge, diretor-geral do histórico grupo de vinho sediado em Vila Nova de Gaia, citado numa nota de imprensa.

Durante os três dias da "Climate Change Leadership - Solutions for the Wine Industry", entre 5 e 7 de março, são esperados cerca de 700 delegados de mais de 50 países. Esta iniciativa, em que o ministro português do Ambiente, José Matos Fernandes, também apresentará o roteiro para a neutralidade carbónica, já deu origem ao Porto Protocol, que ambiciona juntar as empresas numa base de dados dinâmica, colaborativa e de partilha de experiência sobre o problema das alterações climáticas.