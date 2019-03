Dona da Taylor’s compra mega terreno em Gaia à CGD

O grupo The Fladgate Partnership adquiriu à CGD um terreno de 30 mil metros quadrados no centro de Gaia.

O grupo The Fladgate Partnership adquiriu à CGD um terreno de 30 mil metros quadrados no centro de Gaia.

O grupo The Fladgate Pastnership, que detém as marcas de vinho do Porto Taylor’s, Croft e Fonseca, adquiriu à CGD um terreno de 30 mil metros quadrados em Vila Nova de Gaia, junto das suas instalações centrais.

A The Fladgate Partnership, que ainda na semana passada trouxe ao Porto o antigo vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore para discutir o aquecimento global, continua a surpreender o mercado com novos e fortes investimentos.

Desta vez, confirmou fonte oficial do grupo ao Negócios, adquiriu um terreno com cerca de 30 mil metros quadrados no centro de Vila Nova de Gaia, que pertenceu em tempos à Real Companhia Velha e foi agora vendido pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) à dona de marcas de vinho do Porto como a Taylor’s, a Croft e a Fonseca.

"O imóvel localiza-se a 300 metros da Avenida da República e muito próximo da Ponte do Infante, confinando com a Quinta dos Barões, já propriedade do grupo comprador, The Fladgate Partnership, que com esta aquisição passa a deter nesta zona uma área de terreno com 14 hectares", anunciou a consultora imobiliária Cushman & Wakefield, que assessorou a CGD nesta operação, em comunicado.

Foi em 2011 que a The Fladgate Partnership adquiriu a Quinta dos Barões, por 21 milhões de euros, à Real Companhia Velha, tendo aí concentrado os seus serviços centrais, como o armazenamento, enchimento e logística.

"Sendo contíguo às nossas instalações centrais, onde temos toda a nossa capacidade instalada, decidimos aproveitar esta oportunidade para adquirir esse terreno e assim assegurar que não seria comprado por outrem para fazer algo que não nos interessaria ter aqui ao lado", explicou fonte oficial do grupo ao Negócios, que não quis adiantar o valor da transação.





A The Fladgate Partnership, que fatura 116 milhões de euros e emprega 840 pessoas, detém também os hotéis The Yeatman, Infante Sagres e Vintage House, as empresas de distribuição de vinhos On-Wine e Heritage Wines, e tem em curso um investimento de 100 milhões de euros na criação do "World of Wine", em Gaia, que vai criar 350 postos de trabalho a partir de 2020.