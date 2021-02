Clima lança debate sobre fósseis e investimento público

Os seis partidos e as duas deputadas não inscritas que apresentaram propostas para a Lei do Clima têm vários pontos em comum, mas também algumas ideias mais originais. A utilização de combustíveis fósseis aparece com um prazo limite na redação do PS, tanto na produção de energia como no abastecimento dos veículos. O PSD quer descarbonizar a administração pública e o BE sugere uma empresa pública de renováveis. Os vários partidos pretendem que o investimento público siga alinhado com as metas climáticas, com estas a serem tidas em conta na elaboração do Orçamento do Estado. Metas há para todos os gostos, embora nem sempre apareçam definidas nas propostas.

