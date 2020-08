Concurso premeia deteção de plásticos nos oceanos com verba até 500 mil euros

Um concurso internacional, dirigido a empresas e cientistas, irá premiar com um máximo de 500 mil euros um projeto inovador para a deteção de plásticos nos oceanos, divulgou hoje a agência espacial portuguesa Portugal Space.Lançado em julho, o concurso "AI Moonshot Challenge" decorre até 4 de outubro, anunciou a Portugal Space, uma das entidades promotoras.A melhor proposta a concurso, que combine dados de satélite e inteligência artificial para detetar, caracterizar e quantificar os plásticos nos oceanos, mas também rios ou lagos, será conhecida no evento tecnológico Web Summit, agendado para entre 02 e 04 de dezembro, em Lisboa.Ao concurso podem concorrer universidades, laboratórios científicos, organizações privadas ou públicas sem fins lucrativos que se dediquem à investigação científica e empresas.Apesar de o "AI Moonshot Challenge" se dirigir a entidades nacionais ou estrangeiras, o concurso destina-se a financiar um projeto de investigação que seja realizado a partir de Portugal ao longo de dois anos.Os plásticos são uma das fontes de poluição dos oceanos com impacto nos recursos marinhos."Podem ter origens muito distintas, podem vir de terra ou ser largados diretamente nos oceanos por barcos de pesca ou navios de transporte e variam na sua forma, composição e tamanho", refere a bióloga marinha Carolina Sá, responsável pelo departamento das Relações Industriais e Projetos de Observação da Terra da Portugal Space, citada em comunicado pela agência espacial.A Portugal Space tem como parceiros do "AI Moonshot Challenge", que este ano realiza a sua primeira edição, a empresa Unbabel Labs, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, a Agência Espacial Europeia (ESA) e a Agência Nacional de Inovação (ANI).