Banigo, de 34 anos, mora e trabalha em Port Harcourt, o centro da indústria de petróleo da Nigéria, onde o céu noturno brilha literalmente com explosões de gás. Meio século de derramamento de petróleo tornou uma região de quase 70 mil quilómetros quadrados de pântanos, riachos e florestas no sudeste da Nigéria num dos lugares mais poluídos do mundo. A esperança média de vida é de apenas 41 anos.

"Às vezes, preocupo-me com o efeito que viver nesta cidade tem sobre a saúde", disse. "Não é apenas a poluição, é preciso preocuparmo-nos com o tráfego, o custo de vida elevado e a grave insegurança. Assaltos e tiroteios são frequentes quando vários grupos armados se espalham pela cidade a partir dos riachos vizinhos".





A importância do petróleo desaparece rapidamente, mas é improvável que a situação desesperadora em Port Harcourt melhore no curto prazo por um simples motivo: dinheiro. Na última década, o petróleo, que antes representava cerca de 80% de toda a receita do estado nigeriano, respondeu por aproximadamente 50% no ano passado.



Este ano, com o coronavírus a reforçar a tendência de redução do uso de combustíveis fósseis, o governo estima uma queda de 80% da receita com petróleo.





Isso cria uma realidade amarga para os residentes do centro da maior indústria de petróleo de África: terão pouca ajuda para limpar a contaminação que privou comunidades inteiras no delta do rio Níger dos seus meios de subsistência de pesca e agricultura.





"Durante muitos anos, o governo e empresas de petróleo fizeram promessas de limpeza sem cumpri-las", disse Pius Waritimi, professor de arte e ativista ambiental no polo de petróleo do sul de Port Harcourt. "Se o petróleo perder a sua importância como fonte de receita, é provável que o Delta do Níger seja abandonado à própria sorte".





O povo nigeriano pede aos juízes britânicos permissão para processar a Royal Dutch Shell em Londres pelos danos ambientais causados pelos derramamentos de petróleo. A decisão está pendente.





A paz no Delta do rio Níger sempre foi passageira. Foi integradona economia mundial pelo tráfico de escravos que durou do século XVI ao século XIX. Líderes locais venderam homens, mulheres e crianças capturadas aos portugueses e depois aos britânicos. Os escravos também foram enviados para o Novo Mundo como mão de obra para minas e plantações no Brasil, nas Caraíbas e nos EUA. Quando a escravidão foi abolida, foi o petróleo do Delta que se tornou um ingrediente vital na Revolução Industrial.





Pouco antes de a Nigéria conquistar a independência dos britânicos em 1960, a Shell descobriu o seu primeiro campo comercial de petróleo no Delta e, passado uma década, uma nação incipiente que antes dependia da agricultura tornou-se viciada em petrodólares e sucumbiu à corrupção desenfreada.





Embora o governo nigeriano e a Shell tenham assumido compromissos para limpar a área, houve pouco progresso na implementação das principais recomendações do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, disseram a Amnistia Internacional e outros grupos de defesa.



O Projeto de Remediação da Poluição por Hidrocarbonetos, uma agência governamental criada para executar o plano de limpeza, não está preparada para a tarefa, disseram. "Ainda não há limpeza, cumprimento de medidas de ‘emergência’, transparência e responsabilidade pelos esforços fracassados, nem por parte das empresas de petróleo nem do governo nigeriano", disseram os grupos.

A Shell insiste que cumpriu os seus próprios compromissos, dizendo em resposta por e-mail que outros aspetos do plano de remediação "precisam de esforços de várias partes interessadas coordenados pelo governo federal da Nigéria".





A Shell, ExxonMobil, Chevron, Total e Eni operam 'joint ventures' com a estatal Nigerian National Petroleum. A Shell sozinha possui mais de 6 mil quilómetros de oleodutos e mais de mil poços produtores. No escritório de Port Harcourt do Youths and Environmental Advocacy Centre, as conversas focam-se frequentemente na importância decrescente do petróleo e no que isso significará para a reconstrução da região.