ETSA vai investir 80 milhões e duplicar negócio em 5 anos

A ETSA, empresa do grupo Semapa que opera na reciclagem do setor alimentar, prevê inaugurar em junho do próximo ano a sua quinta fábrica em Portugal, num investimento de 16 milhões de euros que conta com cerca de 4 milhões de apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Em entrevista ao Negócios, Afonso Lobato de Faria, CEO da ETSA, garante que os projetos de crescimento da empresa – que fornece para setores como “petfood”

...