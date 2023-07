Governo pacifica Cirver com exigência a novos operadores

O ministro do Ambiente já garantiu às duas gestoras de resíduos perigosos que vão perder a exclusividade, que os novos operadores terão de cumprir exatamente as mesmas exigências que lhes foram impostas, além de terem de assegurar a viabilidade do projeto e a autorização prévia municipal.

