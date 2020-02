Greta Thunberg blinda nome como marca comercial no mercado da UE

Ativista sueca contra o aquecimento global entregou pedido no Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia, com sede em Alicante, Espanha

Para blindar ambas as denominações de um possível uso por parte de terceiros, através da fundação "Stiftelsen Greta Thunberg e Beata Ernman", a ativista formalizou o pedido no dia 23 de dezembro de 2019, perante o Instituto de Propriedade Intelectual da UE (EUIPO), com sede em Alicante, Espanha, e que se encarrega da proteção da marca, do desenho e modelo no mercado europeu.