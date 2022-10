Greta Thunberg diz que Alemanha deve manter centrais nucleares abertas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ativista Greta Thunberg defendeu esta semana que a Alemanha não deveria fechar as suas centrais nucleares que ainda geram energia, se isso significar ter de aumentar a queima de carvão.





Em entrevista ao canal de TV alemão Das Erste, citada pela Bloomerg, a jovem de 19 anos explicou porque seria um "erro", na sua visão: "se já temos [as centrais] em funcionamento, sinto que é um erro fechá-las para focar no carvão", frisou.





Recorde-se que recentemente a Alemanha mostrou hesitações face à política que tinha definido, de fechar todas as centrais nucleares até ao final deste ano. O país pondera manter as suas últimas centrais nucleares a funcionar, num esforço para proteger a segurança do seu fornecimento de energia numa altura em que o mundo vive uma crise energética agravada pelo conflito na Ucrânia.



A indecisão desencadeou uma "tempestade política", diz a Bloomberg, até porque a porque a coligação do governo do chanceler Olaf Scholz inclui o Partido Verde, que há muito pressiona uma saída permanente da energia nuclear.





No entanto, a realidade é que a Alemanha depende cada vez mais da energia a carvão para preencher o défice de energia desencadeado pela Rússia. Para agravar a situação, a França exporta normalmente energia para a Alemanha durante o inverno, mas as interrupções nos reatores nucleares da Electricité de France poderão agravar os problemas do fornecimento em toda a Europa.