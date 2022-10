Alemanha vai manter todas as centrais nucleares a funcionar até abril

Perante o cenário de crise energética, o governo alemão optou por manter em funcionamento as três centrais nucleares do país que ainda estão operacionais, invertendo a decisão de encerrar estas centrais até ao final deste ano.



O chanceler Olaf Scholz pediu aos ministros da Economia e Ambiente e das Finanças para "criarem as bases legais" para manter em funcionamento as três centrais até 15 de abril do próximo ano, segundo uma carta a que a Reuters teve acesso.



A intenção de prolongar a vida das três centrais contraria a posição do ministro da Economia e Ambiente, Robert Habeck, do Partido Verde, que votou contra a extensão do funcionamento das centrais.