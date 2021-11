Milhares de ativistas em protesto pelas ruas de Glasgow

Kelvingrove Park em direção a George Square, no centro da cidade. Os ativistas consideram insuficientes as medidas que têm sido divulgadas pelos líderes mundiais. Os anúncios têm chegado em catadupa, num evento em que a principal promessa passa por conseguir reduzir as emissões de gases poluentes, numa altura em que o aumento da temperatura global deixa o mundo em alerta vermelho.



Leia Também COP26. Políticos deixam promessas multimilionárias para “atacar” emergência climática



"A COP26 é um fracasso. Quanto tempo vai demorar até os políticos acordarem? A Cimeira do Clima transformou-se num festival de duas semanas para lavar consciências, e tudo continua igual e tudo é blá-blá-blá", discursava esta sexta-feira em Glasgow a ativista sueca Greta Thunberg.



Já este sábado, dentro das paredes dos pavilhões onde decorre a cimeira, a ativista Vanessa Nakate do Uganda expressou as mesmas preocupações, implorando para que o mundo acabe com os combustíveis fósseis. "A crise climática significa fome e morte para tanta gente no meu país e em toda a África", lamentou.



Leia Também Ecoansiedade, ou o medo de um desastre ambiental Os anúncios têm chegado em catadupa, num evento em que a principal promessa passa por conseguir reduzir as emissões de gases poluentes, numa altura em que o aumento da temperatura global deixa o mundo em alerta vermelho."A COP26 é um fracasso. Quanto tempo vai demorar até os políticos acordarem? A Cimeira do Clima transformou-se num festival de duas semanas para lavar consciências, e tudo continua igual e tudo é blá-blá-blá", discursava esta sexta-feira em Glasgow a ativista sueca Greta Thunberg.Já este sábado, dentro das paredes dos pavilhões onde decorre a cimeira, a ativista Vanessa Nakate do Uganda expressou as mesmas preocupações, implorando para que o mundo acabe com os combustíveis fósseis. "A crise climática significa fome e morte para tanta gente no meu país e em toda a África", lamentou.

Milhares de pessoas - entre estudantes, ativistas e cidadãos preocupados com a crise climática - marcharam este sábado pelas ruas de Glawgow, onde decorre a Cimeira do Clima, da ONU, a COP26. O encontro, que começou no domingo passado, vai durar ainda mais uma semana.Entre bandeiras da Escócia, faixas contra o capitalismo e gritos de protesto, a marcha saiu do