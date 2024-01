Portugal reciclou menos 6.200 toneladas de vidro em 2023. Indústria aponta dedo à SPV e Novo Verde

Leia Também 2024 ameaça ser um novo ano perdido nos resíduos

A Associação dos Industriais de Vidro de Embalagem (AIVE) lançou um alerta para a necessidade deDe acordo com Sandra Santos, presidente da associação, é necessário "reforçar a recolha por parte dos prestadores de serviço municipais, com uma melhor adaptação à sazonalidade nas épocas de produção de resíduos mais elevadas".Além disso, sublinha a mesma resposável, há ainda quea locais de difícil acesso mas com alta concentração de vidro, e incluir mais estabelecimentos na recolha porta-a-porta". Soma-se por último, a necessidade de "criar um serviço de apoio ao cliente, ainda inexistente", frisa a AIVE em comunicado."Quanto mais embalagens de vidro usadas forem recolhidas seletivamente, maior será a incorporação de vidro reciclado na produção de novas embalagens, uma vez que todas as embalagens de vidro colocadas no mercado poderão ser recicladas, se forem recuperadas", defende Sandra Santos, alertando: "É urgente começar já, para alcançar resultados significativos em 2025".A responsável diz ainda que "é essencial um trabalho sistemático e planeado de acompanhamento no terreno, assim como uma articulação com os sistemas de gestão de resíduos urbanos (SGRU) e os municípios".A AIVE alerta ainda para a necessidade de "criar mecanismos de monitorização e acompanhamento do desempenho do sistema, reforçando uma abordagem- pelo facto de o vidro não estar a conseguir cumprir as respetivas metas de reciclagem. Em 2025 as metas impostas por Bruxelas passarão a ser de 70% de vidro reciclado, subindo para 75% em 2030.Feito o balanço da recolha seletiva das embalagens em Portugal em 2023, os números continuam muito aquém do expectável, refere a AIVE no mesmo comunicado, sendo que"Os números recentemente divulgados são preocupantes:frisou a associação.O cenário é confirmado pela Sociedade Ponto Verde. Em 2023 os portugueses encaminharam para reciclagem um total de 460.285 toneladas de embalagens, em 2023, o que significa praticamente uma estagnação face ao período homólogo do ano anterior.O papel/cartão, com 148.630 toneladas recolhidas (+4%) continua a ser um dos materiais com melhor desempenho, mas há dois que devem suscitar preocupações: o alumínio e o vidro. O primeiro aumentou apenas 2%, o que se traduz em 1.947 toneladas encaminhadas para reciclagem, carecendo de um aumento significativo no ritmo de crescimento.JáNo último ano foram depositadas 212.593 toneladas destas embalagens, ou seja, menos 6.264 toneladas (-3%)."Nas embalagens de vidro, em particular,do ponto de vista da qualidade e conveniência. É fundamental continuar a apostar-se em sistemas de deposição de embalagens de vidro mais eficientes, como o baldeamento assistido, para serem colocados nas proximidades dee alargar o seu uso a mais zonas do país", refere a SPV.Do lado do Governo ficou já a promessa por parte do ministério do Ambiente e Ação Climática, em declarações ao Negócios, de um "alargamento do âmbito das licenças das entidades gestoras de embalagens - que também depende do novo enquadramento jurídico do setor dos resídulos, que aguarda promulgação do Presidente da República - para permitir que possam