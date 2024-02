Governo congela valores de contrapartida de embalagens e tira 40 milhões às câmaras

municipais pelo tratamento daqueles resíduos, o que se traduz numa perda de receita na ordem de 42,5 milhões de euros em meio ano, face aos aumentos que estavam anunciados, avança esta quarta-feira, o Jornal de Notícias Ministério do Ambiente diz ao JN que a atualização dos valores de contrapartidas pagos pelos produtores de embalagens "só pode ocorrer quando estiver terminado outro processo legislativo, o do Regime da Gestão de Fluxos Específicos de Resíduos, que estabelece as novas regras para a aprovação do modelo de cálculo dos valores das contrapartidas financeiras e que se encontra para promulgação".Os novos valores queaumentariam para quase o dobro o montante que os municípios iam receber por tratar resíduos de embalagens, o qual não é atualizado desde 2017.