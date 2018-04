Reino Unido funcionou 55 horas consecutivas sem carvão pela primeira vez na história

Pela primeira vez na história do Reino Unido, o país operou 55 horas seguidas sem a utilização de carvão.

O Reino Unido funcionou um número recorde de 55 horas consecutivas sem carvão, batendo o último recorde de 40 horas livres de recursos não renováveis atingido em Outubro, segundo a Bloomberg. Um feito concretizado numa altura em que os combustíveis fósseis começam a perder terreno para as energias renováveis.





Entre as 22 horas de segunda-feira, em Londres e as 5 horas de quinta-feira, o Reino Unido ficou por tempo recorde sem a utilização de usinas de carvão. Por sua vez as turbinas eólicas produziram maiores quantidades de energia.





O Reino Unido foi um dos primeiros países a adoptar a energia renovável como recurso para a criação de electricidade no país. Tem um número de turbinas eólicas instaladas muito superior a outros países e igualmente campos de painéis solares que começam cada vez mais a atender à maior procura por fontes renováveis, segundo a Bloomberg.