Satélites mostram poluição a cair "drasticamente" em Portugal no estado de emergência

A qualidade do ar aumentou notoriamente durante o período de emergência nacional que foi decretado no contexto do surto de covid-19, avança o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E estas diferenças já são visíveis através das imagens de satélite.





As imagens captadas "entre os dias 10 e 28 de março revelam uma redução drástica nos níveis de NO2 devido à redução da atividade económica e dos níveis de mobilidade", observa o ministério.

De acordo com o Governo, a redução nas emissões no caso de Lisboa "é mais significativa, chegando aos 80% em alguns locais da capital", enquanto no Porto "a redução atinge os 60% em alguns pontos da cidade".

As emissões de dióxido de azoto (NO2) que deram origem a estas imagens têm sido quantificadas pelo Laboratório de Observação da Terra do Centro Internacional de Investigação do Atlântico - AIR Centre, através do satélite Europeu Copernicus Sentinel 5P.



O NO2, ou dióxido de azoto, é gerado sobretudo por emissões resultantes de setores como os transportes e indústria, sendo que "em meio urbano, o tráfego é o principal responsável pelas emissões de poluentes atmosféricos", explica a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em declarações escritas ao Negócios.

A diferença em Portugal vai além dos grandes centros

Já a APA, recorrendo aos dados disponíveis no sistema de informação QualAr, mediu a diminuição de NO2 em várias cidades do país e comparou a semana de 11 a 17 de março - prévia à declaração do estado de emergência - com a semana de 18 a 15 de março. A conclusão é que a quebra é maior nas cidades de Coimbra – onde as emissões caíram para metade numa semana -, Portimão e Aveiro, e só a seguir aparece Porto Litoral e Lisboa, com reduções de 30% cada.

O impacto um pouco por todo o mundo

As imagens do satélite Copernicus Sentinel-5P permitiram à Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) divulgar vídeos nos quais se percebe a diminuição dos níveis de NO2 presentes na atmosfera em várias partes do mundo, da Europa à China. No Velho Continente, a diferença, monitorizada entre janeiro e meados de março, é especialmente visível no norte de Itália. No caso da China, os dados foram retirados entre dezembro e março, acompanhando o período de propagação do vírus nesta região.



Veja a evolução na China.



Veja a evolução na Europa.





Portugal, mais pequenino

Embora a redução das emissões em Portugal seja significativa, o impacto destas diferenças no país a nível global é muito reduzido. Esta avaliação é feita por Carlos Pedro Ferreira, diretor geral da Sondar, uma empresa do grupo ISQ que, enquanto laboratório acreditado e especializado na área de emissões gasosas, se afirma como líder de mercado em Portugal.