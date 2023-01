UE arrecada 325,8 mil milhões de euros em impostos ambientais

Leia Também Receita fiscal com sacos de plástico rende 300 mil euros

De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Eurostat, em 2021 a receita fiscal ambiental na União Europeia voltou a subir para os níveis registados antes da pandemia de Covid-19.O gabinete de estatística europeu apurou que os impostos ambientais por atividade económica, cobrados aos setores da energia, transportes, poluição e recursos, ascenderam em 2021 a 325,8 mil milhões de euros (2,2% do produto interno bruto da UE) em comparação com os 300,2 mil milhões de euros registados em 2020.Uma descida para os valores de 2015, ano que a receita fiscal ambiental na UE atingiu pela primeira vez o patamar dos 300 mil milhões de euros, depois de uma tendência de subida constante desde o ano 2000, quando os impostos ambientais representavam 200 mil milhões."O decréscimo registado em 2020 deveu-se sobretudo a uma quebra significativa das receitas fiscais da energia. No entanto, estas receitas voltaram aos níveis registados antes da pandemia logo em 2021", refere o comunicado divulgado esta segunda-feira pelo Eurostat.Quanto ao peso dos impostos ambientais na receita fiscal e de contribuições sociais dos 27 em 2021, o Eurostat registou uma percentagem de 5,4%. Trata-se do mesmo valor registado em 2020, mas ainda assim inferior ao ano pré-Covid de 2019 (5,7%).Grécia (9,5%), Bulgária (9,1%), Letónia (8,9%) e Croácia (8,7%) registaram as maiores participações dos impostos ambientais na carga fiscal global dos seus cidadãos em 2021, enquanto Luxemburgo (3,5%), Alemanha (4,2%), Suécia (4,4%), Espanha (4,5%) e França (4,6%) estiveram no extremo oposto.A participação dos impostos ambientais na receita total de impostos e contribuições sociais foi inferior em 2021 face a 2019 em todos os Estados-Membros da UE, como é exemplo Portugal: 6,88% em 2019; 6,29% em 2020 e 6,22% em 2021. As duas únicas exceções vão para a Polónia (7,1% em 2019 contra 7,7% em 2021) e Grécia (9,2% contra 9,5%) .