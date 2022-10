Preço do gás aumentaram 10% e os da luz desceram 1% em Portugal, diz Eurostat

Leia Também Isto é tudo o que muda na sua fatura de luz e gás a partir de 1 de outubro

Leia Também ERSE propõe aumento de 1,1% nos preços da luz no mercado regulado em janeiro de 2023

Na primeira metade de 2022, os preços da eletricidade para os consumidores domésticos "aumentou acentuadamente", por comparação com o período homólogo de 2021, quando o consumo de 100kWh de uma família custava em média 22 euros. Agora, estes mesmos 100kWh são pagos nas faturas a 25,3 euros.De acordo com os mais recentes dados do Eurostat, divulgados esta segunda-feira, quem paga a eletricidade mais cara é a Dinamarca (45,6 euros por cada 100kWh), a Bélgica (33,8 euros), a Alemanha (32,8 euros) e a Itália (31,2 euros). No extremo oposto estão os Países Baixos com o preço mais baixo (5,9 euros por 100 kWh), a Hungria (9,5 euros) e a Bulgária (10,9 euros).Em 2021 e 2022, os preços da eletricidade não subiram em apenas cinco países da União Europeia, incluindo Portugal (-1%). No entanto, no país a mesma tendência não se verificou no gás, que teve um aumento de 10%As maiores descidas nos preços da luz foram assim registadas nos Países Baixos (-54%), Eslovénia (-16%), seguindo-se a Polónia com uma queda de 3% e Portugal e a Hungria, ambos com -1%.Nos Países Baixos, Eslovénia e Polónia, as descidas nos preços estiveram relacionadas com subsídios e apoios governamentais, enquanto na Hungria os preços são regulados.Em Portugal, o Governo injetou no sistema elétrico nacional em 2022 almofadas na ordem dos 815 milhões de euros, que ajudaram a baixar as tarifas de acesso e a descer os preços tanto no mercado regulado como livre. De acordo com o Boletim de Comparação de Preços de Eletricidade da ERSE, com base nos dados do Eurostat, no primeiro semestre de 2022, Portugal registou preços de eletricidade mais baixos, tanto para o segmento doméstico como para o segmento não-doméstico, em comparação com Espanha, a média da União Europeia e a média da Área do Euro."Espanha apresenta preços de eletricidade 38% e 48% superiores aos preços de Portugal, para os segmentos doméstico e não doméstico, respetivamente", diz mesmo a ERSE.Dos dados do Eurostat é sublinhado que as maiores subidas nas contas da luz entre os 27 foram sentidas na República Checa (+62%), na Letónia (+59%) e na Dinamarca (+57%).Mais recentemente, já no segundo semestre do ano, diz o Eurostat, os preços da eletricidade e do gás ainda aumentaram mais substancialmente por toda a União Europeia. "Impactados pela atual situação geopolítica e pela guerra na Ucrânia, os custos da energia e do seu abastecimento impulsionaram estes aumentos", referiu o gabinete de estatísticas da UE.O Eurostat refere ainda que, comprando com há um ano, o peso dos impostos e taxas que recaem sobre a faturas de eletricidade e gás reduziram até junho de 2022, à medida que os Estados-membros colocaram em vigor medidas para mitigar os elevados preços energéticos. Desta forma, o peso dos impostos na fatura elétrica baixou de 39% para 24% (-15,5%) e na fatura do gás de 36% to 27% (-8,6%).Nos que diz respeito ao gás, os preços médios também aumentarem nos primeiros seis meses de 2022 em quase todos os países da Europa, face a igual período do ano passado, de 6,4 euros para 8,6 euros por 100 kWhApenas na Hungria se registou uma descida de 0,5% nos preços do gás, por via da regulação dos preços.Os maiores aumentos registaram-se na Estónia (+154%), Lituânia (+110%) e Bulgária (+108%), devido sobretudo ao custo da energia nos mercados grossistas.Em Portugal os preços aumentaram 10% e em Espanha 23%, de acordo com o Eurostat. O Boletim de Comparação de Preços de Gás da ERSE, com base nos preços do Eurostat, frisa que até junho Portugal registou preços médios de gás natural mais baixos, para o segmento doméstico, em comparação com Espanha, a média da União Europeia e a média da Área do Euro."Espanha apresenta preços de gás natural 17% e 11% superiores aos preços de Portugal, para os segmentos doméstico e não doméstico, respetivamente", refere o regulador.De acordo com o Eurostat, os países que têm os preços do gás mais baixos são a Hungria, (2,9 euros per 100 kWh), a Croácia (4,1 euros) e a Letónia (4,6 euros). Portugal registou nos primeiros seis meses do ano um preço de 7,8 euros por 100 kWh, diz o Eurostat.Os preços mais altos são encontrados na Suécia (22.2 euros), Dinamarca (16 euros) e Países Baixos (12,9 euros).