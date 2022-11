UE aumenta ambição de reduzir emissões poluentes em 57% até 2030

A União Europeia foi ainda mais longe nas suas metas climáticas e anunciou esta terça-feira, na Conferência do Clima da ONU, que decorre no Egito, o aumento de dois pontos percentuais - 55 para 57% - no objetivo de redução de emissões de gases com efeito de estufa até 2030.O anúncio foi feito durante uma intervenção do vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans na 27.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, designada por COP27, a decorrer em Sharm el-Sheikh, no sul do Egito."Estamos firmemente no caminho para finalizar toda a legislação, a fim de implementar as nossas metas climáticas até ao final do ano", disse o responsável, que tem o pelouro do Pacto Ecológico Europeu.Timmermans destacou acordos recentes no âmbito do corte de emissões de gases com efeito de estufa entre Estados-membros da UE, dos objetivos de captura de carbono para solos e florestas e do fim da utilização de veículos de combustão interna."Não deixem que ninguém vos diga que a invasão russa da Ucrânia está a matar o Pacto Verde Europeu e que estamos com pressa de voltar ao gás", acrescentou, referindo-se à procura de novas fontes de abastecimento para a Europa deixar de estar dependente do gás russo.A COP27, a decorrer desde 6 de novembro, reúne decisores políticos, académicos e organizações não-governamentais para tentar travar o aquecimento do planeta, limitando o aquecimento global a 2ºC e se possível a 1,5ºC, acima dos valores médios da época pré-industrial.