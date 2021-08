Zero diz que vales de eficiência terão eficácia "muito limitada" para reduzir conta da luz

Para a Zero, esta é uma medida positiva, mas apressada, dado que é lançada antes da aprovação da 'Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética 2021-2050', onde esta medida se insere", refere a Zero, em comunicado, depois de o Governo ter anunciado que vai atribuir 20 mil vales, para melhorar a eficiência energética das habitações.

Segundo a associação ambientalista, o Governo "ignorou" os pareceres apresentados sobre esta medida, onde se sugeria uma "aplicação das verbas de forma mais estruturante" e que fossem discutidas "necessidades de investimento para uma verdadeira requalificação dos edifícios habitacionais, com recurso a medidas passivas".Sem uma estratégia nacional de mais longo prazo para combater a pobreza energética, a Zero entende que os vales de eficiência energética anunciados não serão capazes de garantir que as famílias mais carenciadas têm capacidade para aquecer as suas casas no inverno. Além disso, diz que o valor previsto dos apoios não chega para muito mais que uma "intervenção mínima".Na apresentação do programa, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, garantiu, no entanto, que este apoio servirá para pagar a totalidade das obras para melhorar a eficiência energética das habitações e não será apenas uma comparticipação.A primeira fase de candidaturas para os beneficiários do programa "Vale Eficiência" arrancou esta terça-feira, com a atribuição de 20 mil vales de 1.300 euros, acrescidos do IVA. Ao todo, prevê-se que seja disponibilizados 100 mil vales.