Famílias com dificuldades em melhorar aquecimento em casa por recusa de empresas

As famílias beneficiárias do programa Vale Eficiência estão a ter dificuldades em usar os 'vouchers', dado que há empresas que estão a recusar fazer as obras, designadamente para melhorar o aquecimento nas suas casas, avança esta quarta-feira o Jornal de Notícias Segundo o JN, as empresas alegam que o preço do serviço não compensa e que as obrigações burocráticas do programa, lançado em agosto de 2021, constituem um entrave.Dados do Ministério do Ambiente indicam que, até 8 de março, tinham sido utilizados 438 dos 5.020 vales concedidos, ou seja, 8,7%.