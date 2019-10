Câmara de Lisboa adia novo regulamento do alojamento local

Ainda não é desta que a câmara de Lisboa aprova o novo regulamento do alojamento local. A votação em reunião de vereadores, agendada para hoje de manhã, acabou por ser adiada, para que a oposição possa ainda apresentar contributos. Além disso, o PSD levantou a dúvida sobre se a introdução de uma nova zona de contenção absoluta deveria ou não ser alvo de discussão pública da proposta.

O novo regulamento do alojamento local para a capital tem vindo a ser preparado há quase um ano, com a proposta apresentada por Manuel Salgado – o então vereador do urbanismo – a recolher fortes críticas por parte da oposição. A proposta foi a reunião de câmara na semana passada, mas a votação foi adiada. Entretanto realizaram-se reuniões com a oposição, nomeadamente com o Bloco, partido com o qual Medina tem um acordo de negociação para a cidade.

Tal como o Negócios ontem avançou, das negociações resultou um acordo para a criação de mais uma zona de contenção total, na qual não seria possível serem abertas novas unidades de alojamento local e que abrangeria a Baixa, avenida da Liberdade, avenida da República e Almirante Reis - na proposta apresentada pelo executivo de Fernando Medina, recorde-se, considerava-se que estas zonas da cidade têm um "uso predominante terciário", estando, por isso, excluídas das áreas de contenção total.

Graça e Bairro das Colónias em contenção relativa





Na versão que esta quinta-feira foi levada a reunião de câmara, entre as zonas mais centrais da cidade o Bairro das Colónias e a Graça mantinham-se ainda em contenção relativa. Já a Colina de Santana, passa a ser de contenção absoluta, uma vez que o rácio de alojamentos locais por casas de habitação já vai nos 24%.