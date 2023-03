Câmara de Lisboa vai ter serviço de apoio a famílias sobre-endividadas

A Câmara de Lisboa vai inaugurar esta quinta-feira serviço de apoio direcionado para famílias que se encontrem em situação de sobre-endividamento e que inclui - além de uma linha telefónica gratuita -, um balcão, a funcionar no edifício do número 25 do Campo Grande, em que especialistas da DECO darão apoio a pessoas com problemas nas suas finanças pessoais.

O novo serviço, criado em parceria com a DECO, foi batizado de gabinete Finanças Saudáveis, anunciou a autarquia em comunicado. Funcionará todos os dias úteis ao longo de quatro horas. Já a linha de apoio - com o número 800 910 523) estará disponível todos os dias de segunda a sexta-feira entre as 9:00 e as 20:00.

O objetivo é "esclarecer os cidadãos sobre as melhores formas de gerir eficazmente o orçamento familiar, apoiá-los no processo de reestruturação de contratos de crédito e/ou dívidas e prestar um aconselhamento especializado" em áreas "relacionadas com medidas de proteção às famílias, implementadas a nível local e nacional, tais como poupança de energia, alimentação e outros apoios sociais", explica fonte oficial.

A Câmara pretende, por outro lado, "dar uma resposta" e ajudar a "contrariar os efeitos da inflação, do aumento das taxas de juro e do preço dos bens alimentares, que tanto têm prejudicado quem menos ganha", sublinhou a vereadora dos Direitos Humanos e Sociais, Sofia Athayde, em comunicado.

Estão ainda previstas, também em conjunto com a DECO, ações de formação, sessões informativas e workshops no âmbito da literacia financeira e da poupança, nomeadamente na área da energia.