Cinco câmaras ameaçam abandonar ANMP

A Câmara do Porto foi a primeira a bater com a porta. A desvinculação da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) foi aprovada, em Assembleia Municipal, com os votos a favor do movimento independente de Rui Moreira, do PSD e Chega. BE, PS, CDU e PAN rejeitaram. Agora, outras cinco autarquias ponderam juntar-se ao protesto contra o subfinanciamento da descentralização e abandonar a ANMP: Trofa (PSD/CDS), Póvoa de Varzim (PSD),

