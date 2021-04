Começam as obras de expansão do Metro de Lisboa

poente do quarteirão definido pela Avenida Dom Carlos I, Rua das Francesinhas, Rua dos Industriais e Travessa do Pasteleiro" com acessos na Av. D. Carlos I e na Travessa do Pasteleiro. Para além das duas novas estações, vai ser construída uma linha que permite unir a estação do Rato à do Cais do Sodré, e as linhas verde e amarela vão ser reorganizadas para que passe a existir uma linha circular (a verde) que se cruze com todas as outras. O transbordo poderá ser feito no Campo Grande, no caso da linha amarela, na Alameda e Saldanha, para a linha vermelha, e Marquês e Pombal e Baixa-Chiado, no caso da linha azul.



Segundo o Metropolitano de Lisboa, "este prolongamento, para além de servir áreas da cidade de Lisboa anteriormente não cobertas pelo Metropolitano de Lisboa reforça, de uma forma expressiva, a oferta dos atuais e potenciais utilizadores de transporte coletivo que se deslocam entre Lisboa e Cascais, na margem Norte da AML, e entre Lisboa e Almada/Seixal/Montijo, por estes concelhos disporem de ligações diretas ferroviárias e fluviais ao Cais do Sodré. Este novo troço melhora a acessibilidade, a conectividade e promove a redução dos tempos de deslocação em transporte público".



Amoreiras, Campo de Ourique, Av. Infante Santo e Alcântara.

Têm início esta quarta-feira as obras de expansão da linha do metro de Lisboa, que planeia construir mais duas estações - no Rato e na Estrela -, com um investimento de 210,2 milhões de euros. António Costa vai estar presente na inauguração.Segundo a informação disponível na página do Metropolitano de Lisboa, as novas estações vão ser construídas em frente à Basílica da Estrela, "com acesso na extremidade sul do Jardim da Estrela", e, no caso de Santos, "ade "um novo átrio poente na estação com novos acessos" à zona do Mercado da Ribeira e ligações às linhas da CP.Também a estação e viaduto do Campo Grande vão ser alvo de trabalhos que incluem uma expansão da extrutura, a construção de mais 158 metros de linha para a linha verde, a ligação da linha Amarela à estação Telheiras e a construção de 428 metros de viaduto de na futura linha amarela.O primeiro-ministro, António Costa vai estar presente na sessão de assinatura do auto de consignação do Plano de Expansão do Metro de Lisboa, que decorre esta quarta-feira às 10:15 nas instalações do antigo Hospital Militar da Estrela, em Lisboa, onde deverá ficar a nova estação da Estrela.Este é o primeiro passo de uma expansão que prevê a construção de mais quatro estações até 2025, que deverão deixar ligar a estação de São Sebastião a uma nova, a construir em Alcântara.Está assim prevista a construção de estações nasO projeto que agora se inicia faz parte de um plano de expansão maior co-financiado por fundos europeus e avaliado em mais de 197 mil milhões de euros, que começou em 2018 deve durar até 2023.A faltar, fica também a construção de elevadores para melhorar as condições de acessibilidade nas estações do Campo Grande, Campo Pequeno, Cidade Universitária, Entre Campos, Jardim Zoológico e Praça de Espanha.