Fecho da Avenida da Liberdade ao trânsito pode reduzir atividade económica até 20%

O fecho da Avenida da Liberdade ao trânsito pode levar a uma redução de até 20% na faturação das lojas, hotéis, restaurantes e serviços localizados na zona. A conclusão é de um estudo feito pela associação Avenida da Liberdade, que alerta ainda que a medida pode levar a uma redução de 200 a 300 postos de trabalho."A associação Avenida da Liberdade, que representa as lojas, hotéis, restaurantes e serviços, estima que as mudanças no trânsito da cidade, com o fecho da Avenida aos domingos e feriados, terá um enorme impacto económico em todas as áreas, provocando quebras de receitas na ordem dos 18 a 20%", lê-se numa nota enviadas às redações.A proposta de fechar o trânsito da Avenida da Liberdade ao domingo e feriados foi apresentada pelo Livre e aprovada pela oposição ao executivo municipal liderado por Carlos Moedas. Desde então, o autarca tem esteve reunido com a associação Avenida da Liberdade, onde os representantes das lojas e serviços presentes na Avenida expressaram a sua discordância com a medida.A redução da circulação terá, segundo a mesma associação, "um impacto comercial muito grande e uma redução na atividade comercial da principal avenida de Lisboa". "Estas consequências serão nacionais pois irá afetar a dinâmica do turismo, sendo este o grande motor do crescimento do PIB e dos principais criadores de emprego", avisa."Os domingos e feriados são dos dias mais dinamizadores das salas de espetáculos, dos restaurantes, da hotelaria, das lojas e diferentes serviços. Esta decisão, tomada sem estudos e sem um diálogo com as pessoas, trará consequências para os negócios", reitera Pedro Mendes Leal, presidente da associação Avenida da Liberdade.A associação teme ainda que os trabalhadores sejam prejudicados no seu rendimento de trabalho mensal, "já que domingos e feriados são remunerados a valores mais altos que os dias úteis".